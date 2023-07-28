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Турецкие СМИ разгромили версию Украины о вине русских за крушение «Боинга» в Донбассе

Турецкие СМИ разгромили версию Украины о вине русских за крушение «Боинга» в Донбассе

Сразу несколько турецких СМИ выступили с критическими оценками расследования дела о крушении малазийского «Боинга» (рейс MH-17) в Донбассе летом 2014 года.

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