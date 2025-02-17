«Глушилки» работают, штрафы штампуют, Минтранс футболит: 400 дальнобойщиков просят Путина решить вопрос с «Платоном»

Федеральная система находит у водителей большегрузов нарушения даже в Исландии Евгений Берсенев Фото: Сергей Коньков/ТАСС Водители-дальнобойщики из нескольких российских регионов собрались в Краснодаре и записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему некорректной работы системы «Платон», введение которой сопровождалось скандалами несколько лет назад.