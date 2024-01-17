Autozam AZ-1 превратили в Ferrari F40

Японские тюнеры из Liberty Walk создали реплику Ferrari F40 на базе кей-кара Autozam AZ-1. Компактное купе Autozam AZ-1 с очаровательным внешним видом, среднемоторной компоновкой и дверями «крыло чайки» мгновенно вызывают улыбку.
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