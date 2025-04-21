Учёный Богачёв предупредил о последствиях крупной корональной дыры на Солнце – названа дата

Людям, чувствительным к изменениям погоды и геомагнитной активности, рекомендуется принять профилактические меры, такие как соблюдение режима дня, достаточный отдых и избегание чрезмерных физических нагрузок.
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