Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский летчик заявил, что после угона Ту-22М3 его семью бы украли

Российский летчик заявил, что после угона Ту-22М3 его семью бы украли

Российский летчик на видео ФСБ, которое показал телеканал «Россия 1», рассказал, что его семью по плану украинских спецслужб после угона Ту-22М3 должны были перевезти в Турцию, а затем через Молдавию на Украину.

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