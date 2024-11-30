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Загитова нарушила ПДД 197 раз за год, ФИФА объявила претендентов на The Best, у «Барселоны» 125-летие и новый маскот, Роналду сделал дубль и другие новости

Загитова нарушила ПДД 197 раз за год, ФИФА объявила претендентов на The Best, у «Барселоны» 125-летие и новый маскот, Роналду сделал дубль и другие новости

1. Объявлены претенденты на призы от ФИФА по итогам года. Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль поборются за звание лучшего игрока; Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – лучшего тренера; Мартинес, Лунин, Доннарумма, Эдерсон, Райя, Симон, Меньян – лучшего вратаря.

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