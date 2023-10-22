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Как выглядит гигантский подземный город ХАМАС

Как выглядит гигантский подземный город ХАМАС

В течение нескольких десятилетий палестинцы активно рыли подземные убежища, переходы между ними и подземные ходы на территорию Израиля.

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