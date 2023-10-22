Как выглядит гигантский подземный город ХАМАС

В течение нескольких десятилетий палестинцы активно рыли подземные убежища, переходы между ними и подземные ходы на территорию Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Во внутренней политике России орудует банда содомитов, уничтожающая православные кресты
- "Пора искать земли для заводов в РФ ": Сюрприз от Кима изменит ход конфликта. КНДР разворачивается на полную мощность для России
- "Руки можно не убирать", - в Правительстве не поддержали инициативу о выдворении гастарбайтеров за приставание.
Свежие комментарии