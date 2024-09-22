Карабкающаяся в гору Вика Боня напугала подписчиков своим видом

Воспитанница «Дома-2» не оставляет надежду приблизиться к звездам. Виктория Боня соцсетиЕсли позволит погода, уже сегодня Виктория Боня может пойти на решительный штурм ни в чем не повинной вершины Манаслу высотой 8163 метра над уровнем моря.
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