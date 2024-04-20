Впервые тотальный диктант будет писать искусственный интеллект «Писец»

Он был создан учеными из Новосибирска Разработка ученых Новосибирского государственного университета «Новая открытая система «Писец»» будет сегодня вместе с россиянами писать тотальный диктант, пишет РИА Новости.
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