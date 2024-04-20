НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Сами себе злобные Финны. Пойдешь на поводу у штатов, жди больших проблем..... у себя а не у них. Гасите своих правите...Финляндия обратил...
  • Ed
    военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности также как и игнорировани...Мария Захарова: в...
  • vladimir vedenkin
    Пусть Wildberries  обеспечит верификацию своих работников.Покупатели обязан...

Впервые тотальный диктант будет писать искусственный интеллект «Писец»

Впервые тотальный диктант будет писать искусственный интеллект «Писец»

Он был создан учеными из Новосибирска Разработка ученых Новосибирского государственного университета «Новая открытая система «Писец»» будет сегодня вместе с россиянами писать тотальный диктант, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх