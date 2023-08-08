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Нуланд заявила о риске потери Нигером помощи на сотни миллионов долларов

Нуланд заявила о риске потери Нигером помощи на сотни миллионов долларов

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам США Виктория Нуланд во время встречи с осуществившими государственный переворот военными Нигера предупредила, что страна может лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Мы вас купили, говорит Нуланд и давно, так что верните нашего Базуму на место!
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