Нуланд заявила о риске потери Нигером помощи на сотни миллионов долларов

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам США Виктория Нуланд во время встречи с осуществившими государственный переворот военными Нигера предупредила, что страна может лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам США Виктория Нуланд во время встречи с осуществившими государственный переворот военными Нигера предупредила, что страна может лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов.
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