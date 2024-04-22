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Царьград

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Неловкости и смущения не избежать: как принц Гарри разочаровал Уильяма

Неловкости и смущения не избежать: как принц Гарри разочаровал Уильяма

На прошлой неделе стало известно, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией. Другими словами, принц Гарри дал понять королевской семье, что решил сосредоточиться на своих американских делах и возвращаться домой не намерен.

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