Неловкости и смущения не избежать: как принц Гарри разочаровал Уильяма

На прошлой неделе стало известно, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией. Другими словами, принц Гарри дал понять королевской семье, что решил сосредоточиться на своих американских делах и возвращаться домой не намерен.
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