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Глава Минздрава Алтая проверил работу единой диспетчерской медпомощи в Бийске

Глава Минздрава Алтая проверил работу единой диспетчерской медпомощи в Бийске

Их внедрение является важным направлением в системе здравоохранения региона Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проинспектировал работу единой диспетчерской неотложной медицинской помощи в Бийске.

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