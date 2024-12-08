Глава Минздрава Алтая проверил работу единой диспетчерской медпомощи в Бийске

Их внедрение является важным направлением в системе здравоохранения региона Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проинспектировал работу единой диспетчерской неотложной медицинской помощи в Бийске.
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