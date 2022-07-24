Журналист Ромеро о возвращении Месси в «Барсу»: «У меня нет такой информации. Знаю только, что Лео и Хави общались весь сезон»

Лионель Месси весь прошлый сезон общался с тренером «Барселоны» Хави. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро, комментируя информацию о том, что Хави попросил президента «Барсы» Жоана Лапорту вернуть аргентинца, когда истечет его контракт с «ПСЖ».