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Журналист Ромеро о возвращении Месси в «Барсу»: «У меня нет такой информации. Знаю только, что Лео и Хави общались весь сезон»

Лионель Месси весь прошлый сезон общался с тренером «Барселоны» Хави.  Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро, комментируя информацию о том, что Хави попросил президента «Барсы» Жоана Лапорту вернуть аргентинца, когда истечет его контракт с «ПСЖ».

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