Саудовская Аравия: Полеты Air France между международным аэропортом Короля Халеда (RUH/OERK) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и международным аэропортом Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) возобновились с 26 августа после их предыдущей приостановки из-за регионального конфликта.