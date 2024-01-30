Скандал вокруг «голой вечеринки» продолжается: Михалкова обвиняют в доносе на Ивлееву и Vasio Елена ГалицкаяВ последних новостях с новой силой разгорелся скандал вокруг вечеринки Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», на которой участники стали объектами обсуждения и последующих судьбоносных событий.