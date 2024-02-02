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Япония потребовала от России отдать свои территории, на что Дмитрий Медведев предложил «самураям сделать сэппуку»

Япония потребовала от России отдать свои территории, на что Дмитрий Медведев предложил «самураям сделать сэппуку»

Вчера 10K прочитали С 1951 года Россия и Япония не могут никак заключить договор о мире. Виной всему — четыре острова Курильской гряды, которые по результатам Ялтинской конференции 1945-го были переданы советскому союзу за победу над Японией.

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