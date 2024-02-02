Япония потребовала от России отдать свои территории, на что Дмитрий Медведев предложил «самураям сделать сэппуку»

Вчера 10K прочитали С 1951 года Россия и Япония не могут никак заключить договор о мире. Виной всему — четыре острова Курильской гряды, которые по результатам Ялтинской конференции 1945-го были переданы советскому союзу за победу над Японией.
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