СберСтрахование жизни в I полугодии оказала финансовую поддержку 74 тыс. заёмщикам

СберСтрахование жизни в январе-июне 2024 года урегулировала 74 тыс. страховых событий заёмщиков. Компания оказала финансовую поддержку выплатами, которые направила на погашение их обязательств по ипотеке и кредитам на сумму 8,937 млрд рублей.