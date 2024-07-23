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СберСтрахование жизни в I полугодии оказала финансовую поддержку 74 тыс. заёмщикам

СберСтрахование жизни в I полугодии оказала финансовую поддержку 74 тыс. заёмщикам

СберСтрахование жизни в январе-июне 2024 года урегулировала 74 тыс. страховых событий заёмщиков. Компания оказала финансовую поддержку выплатами, которые направила на погашение их обязательств по ипотеке и кредитам на сумму 8,937 млрд рублей.

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