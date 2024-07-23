СберСтрахование жизни в I полугодии оказала финансовую поддержку 74 тыс. заёмщикам

СберСтрахование жизни в январе-июне 2024 года урегулировала 74 тыс. страховых событий заёмщиков. Компания оказала финансовую поддержку выплатами, которые направила на погашение их обязательств по ипотеке и кредитам на сумму 8,937 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)