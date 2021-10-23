Распилтехнологии: как дети Чемезова зарабатывают миллиарды на госкорпорации - «Корупция»

На днях благодаря «Архиву Пандоры» выяснилось, что офшоры, связанные с семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, владеют имуществом на 22 млрд рублей.
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