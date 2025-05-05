Суд счел, что Чубайс выведет свои активы за рубеж при снятии ареста с них

Арбитражный суд Москвы в своём определении об аресте активов бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов дела указал, что они не заинтересованы в сохранении своего имущества в России и могут вывести его за границу, если арест будет снят, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
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