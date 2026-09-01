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Шняги.Нет

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Врачи считают, что у меня лишний вес? Нет, просто рост подкачал

Врачи считают, что у меня лишний вес? Нет, просто рост подкачал

Медики упорно твердят о лишних килограммах, но истинная причина в другом — рост оказался маловат. Вот наглядное подтверждение этой мысли.

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