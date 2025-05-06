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Взрыв в пятиэтажке Свердловской области: эвакуированы 72 человека

Взрыв в пятиэтажке Свердловской области: эвакуированы 72 человека

В поселке Буланаш, Свердловской области, после взрыва в пятиэтажном доме ввели режим ЧС. В результате инцидента пострадала 29-летняя женщина.

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