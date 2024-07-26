Поражение очередного танка M1A1SA Abrams ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет» в районе Новоселовки Первой.
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Поражение очередного танка M1A1SA Abrams ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет» в районе Новоселовки Первой.
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