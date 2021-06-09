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Прекращение поставок топлива из РФ может лишить боеспособности армию Украины

Прекращение поставок топлива из РФ может лишить боеспособности армию Украины

Вооруженные силы Украины могут утратить свою боеспособность, если поставки топлива из России и Белоруссии прекратятся.

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Искандер Иксов
Оказывается именно РФ обеспечивает бандеровцев топливом для моторов и при этом возмущается их поведением, Подлая двуличная политика подлой двуличной власти.
петр кузнецов
когда боеспособности то лишите?

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