Прекращение поставок топлива из РФ может лишить боеспособности армию Украины

Экономика сегодняПолитикаПрекращение поставок топлива из РФ может лишить боеспособности армию УкраиныВооруженные силы Украины могут утратить свою боеспособность, если поставки топлива из России и Белоруссии прекратятся.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИскандер ИксовОказывается именно РФ обеспечивает бандеровцев топливом для моторов и при этом возмущается их поведением, Подлая двуличная политика подлой двуличной власти.петр кузнецовкогда боеспособности то лишите?Комментировать
Свежие комментарии