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Царьград

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День Усекновения главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября не берут нож и не едят арбузы

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября не берут нож и не едят арбузы

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи православные соблюдают строгий пост.В день Усекновения главы Иоанна Предтечи, который отмечается 11 сентября, православным христианам предписан строгий пост с полным воздержанием от пищи.

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