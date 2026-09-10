День Усекновения главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября не берут нож и не едят арбузы

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи православные соблюдают строгий пост.В день Усекновения главы Иоанна Предтечи, который отмечается 11 сентября, православным христианам предписан строгий пост с полным воздержанием от пищи.
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