Рафинированный манкуртизм

На Украине занялись стиранием памяти о «неправильных» земляках В Сумах организация «Центр социального партнерства», тесно сотрудничающая с местным горсоветом и получающая финансирование из правительственных фондов США, запустила проект, суть которого, похоже, — поливать грязью великих земляков, живших во времена Российской империи и Советского Союза.