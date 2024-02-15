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Рафинированный манкуртизм

Рафинированный манкуртизм

На Украине занялись стиранием памяти о «неправильных» земляках В Сумах организация «Центр социального партнерства», тесно сотрудничающая с местным горсоветом и получающая финансирование из правительственных фондов США, запустила проект, суть которого, похоже, — поливать грязью великих земляков, живших во времена Российской империи и Советского Союза.

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