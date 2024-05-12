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Forbes: репатриация украинцев может повлечь негативные последствия для Польши

Forbes: репатриация украинцев может повлечь негативные последствия для Польши

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Обещание польской стороны оказывать поддержку киевскому режиму в возвращении украинских мужчин призывного возраста и подлежащих мобилизации на их родину способно оказать негативное влияние на экономику Варшавы.

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