Дэймон Хилл о «Макларене»: «Несмотря на все попытки конкурентов «подрезать им крылья» – из этого ничего не вышло»

Хилл оценил перспективы «Макларена» в борьбе за титул. Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что очень многое будет ясно на предстоящем Гран-при США – где «Ред Булл» должны ответить «Макларену» крупным пакетом обновлений болида, если команда хочет отстоять статус чемпиона.