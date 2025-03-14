Безопасный игровой опыт: в МВД России назвали лучшие видеоигры для детей

В МВД России рассказали, какие компьютерные игры наиболее безопасны для детей. По словам начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Антона Кононенко, лучший выбор – однопользовательские игры от крупных студий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.