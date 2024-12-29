В Москве девелоперы получат 20 участков для крупных проектов

В период с сентября по ноябрь столичные власти предоставили девелоперам более двадцати земельных участков для реализации крупных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики.
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