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Жившего в Белгороде камерунца депортируют из РФ за поддержку ВСУ

Жившего в Белгороде камерунца депортируют из РФ за поддержку ВСУ

Сотрудниками управления ФСБ России по Белгородской области совместно с полицейскими пресечена противоправная деятельность гражданина Камеруна, который участвовал в этнической преступной группе, причастной к разжиганию межнациональной розни.

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