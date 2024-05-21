Жившего в Белгороде камерунца депортируют из РФ за поддержку ВСУ

Сотрудниками управления ФСБ России по Белгородской области совместно с полицейскими пресечена противоправная деятельность гражданина Камеруна, который участвовал в этнической преступной группе, причастной к разжиганию межнациональной розни.
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