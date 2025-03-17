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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева после победы над Соболенко в финале в Индиан-Уэллс: «Я не чувствовала себя расслабленной – я очень нервничала весь матч»

Мирра Андреева после победы над Соболенко в финале в Индиан-Уэллс: «Я не чувствовала себя расслабленной – я очень нервничала весь матч»

Россиянка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3 и взяла титул на втором тысячнике подряд.

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