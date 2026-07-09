Что ждет большой спорт в Нижегородской области

Профессиональный спорт в Нижегородской области переживает непростые времена. Главная футбольная команда «Пари НН» вылетела из Премьер-лиги, баскетбольный клуб «Пари НН» закрылся, а ХК «Старт» не может найти финансирование для команды.
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