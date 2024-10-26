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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Ежегодный осенний месячник по благоустройству проходит в Бобруйском районе.

Ежегодный осенний месячник по благоустройству проходит в Бобруйском районе.

Продлится он до 15 ноября. В эти дни проводится уборка, благоустройство и озеленение земель населенных пунктов, дворов, улиц, парков, зон отдыха, территорий других объектов социально-бытового и культурного назначения.

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