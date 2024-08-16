Украинцу с паспортом РФ назначили 15 лет за работу на спецслужбы Украины

Украинец Георгий Табуев, получивший паспорт РФ, заявил, что его завербовали украинские спецслужбы, угрожая расправиться с близкими, и он выполнял их различные задания, после чего был осужден в России на 15 лет по статьям о госизмене и незаконном хранении взрывных устройств.