Россия вкладывает огромные деньги в продвижение своей культуры, котора шагает по всей планете. Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию Украинская правда заявил львовский реп-исполнитель Вячеслав Дрофа (Otoy), оказывающий помощь вооруженным силам киевского режима.