Газета.ru

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О каких телефонах мечтали подростки нулевых

О каких телефонах мечтали подростки нулевых

Современные производители смартфонов давно не экспериментируют с изобретением новых форм-факторов, однако еще 20 лет назад крупные компании не боялись пробовать что-то новое и предлагать свое видение того, как должен выглядеть мобильный телефон.

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