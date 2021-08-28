О каких телефонах мечтали подростки нулевых

Современные производители смартфонов давно не экспериментируют с изобретением новых форм-факторов, однако еще 20 лет назад крупные компании не боялись пробовать что-то новое и предлагать свое видение того, как должен выглядеть мобильный телефон.
Современные производители смартфонов давно не экспериментируют с изобретением новых форм-факторов, однако еще 20 лет назад крупные компании не боялись пробовать что-то новое и предлагать свое видение того, как должен выглядеть мобильный телефон.
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