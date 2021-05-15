Экипаж МКС в июне планирует совершить три выхода в открытый космос

С борта Международной космической станции (МКС) в июне по американской программе намечаются два выхода астронавтов в открытый космос, рассказал представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
С борта Международной космической станции (МКС) в июне по американской программе намечаются два выхода астронавтов в открытый космос, рассказал представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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