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Экипаж МКС в июне планирует совершить три выхода в открытый космос

Экипаж МКС в июне планирует совершить три выхода в открытый космос

С борта Международной космической станции (МКС) в июне по американской программе намечаются два выхода астронавтов в открытый космос, рассказал представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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