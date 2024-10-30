В Новосибирске сотни домов остались без тепла из-за протечки насоса

Протечка насоса на повысительной насосной станции привела к аварии в результате которой остались без тепла сотни домов в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Зайкова.