Царёв: Украинцы уже смеются над нами

ФЮ

Фаина Юсупова

Давайте побольше показывайте и приглашайте как на экскурсию по нашим объектам где находиться,где готовят выпустить,где прячутся.Давайте,у нас война или экскурсии?Пусть враг знает всё и наносит удар по нашим местам.Потом хватит освещать военнослужащих,потом начинают убивать,избивать наших ребят которые приходят в отпуск.Раньше не было показов про фронт так открыто.Не показывали где и когда будут находиться наши Катюши,за которыми бегали фрицы.А теперь всех можно,раздавать бесплатно,продавать военную технику (которая бьет по наш городам и убивают наших ребят на фронте)Другие страны не будут делать этого,да продают,но всё старьё что по дереву не влепишь.Нашему высшему руководству надо думать про это раз мы хотим победить врага.