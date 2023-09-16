Россия потеряла несколько ценнейших самолётов, которые смогли атаковать украинские дроны из-за отсутствия укрытий.
Царёв: Украинцы уже смеются над нами
Комментарии
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Серж Южанин
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12 час.
Вячеслав Денисов
Зато, у всех начальников и гражданских, и военных, дворцы, в которых можно прятать даже Ту-160.
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11 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Давайте побольше показывайте и приглашайте как на экскурсию по нашим объектам где находиться,где готовят выпустить,где прячутся.Давайте,у нас война или экскурсии?Пусть враг знает всё и наносит удар по нашим местам.Потом хватит освещать военнослужащих,потом начинают убивать,избивать наших ребят которые приходят в отпуск.Раньше не было показов про фронт так открыто.Не показывали где и когда будут находиться наши Катюши,за которыми бегали фрицы.А теперь всех можно,раздавать бесплатно,продавать военную технику (которая бьет по наш городам и убивают наших ребят на фронте)Другие страны не будут делать этого,да продают,но всё старьё что по дереву не влепишь.Нашему высшему руководству надо думать про это раз мы хотим победить врага.
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10 час.
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