Посол России в КНДР обсудил с китайским коллегой ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и Пекина, сообщила российская дипмиссия в Северной Корее.