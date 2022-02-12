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Посол России в КНДР обсудил с китайским коллегой ситуацию на Корейском полуострове

Посол России в КНДР обсудил с китайским коллегой ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и Пекина, сообщила российская дипмиссия в Северной Корее.

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