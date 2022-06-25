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Отсутствие разнообразия микроорганизмов в кишечнике связано с тяжестью сердечной недостаточности

В новом исследовании, опубликованном в журнале Heart Failure Reviews, ученые из Медицинского центра Джорджтаунского университета (Georgetown University Medical Center) обнаружили, что у некоторых людей, страдающих сердечной недостаточностью, меньше биоразнообразия в кишечнике или повышен уровень метаболитов в кишечнике, что связано с более частыми случаями госпитализаций и повышенным риском смерти.

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