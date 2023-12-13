Хиллари Дафф беременна в четвёртый раз

Хиллари Дафф ждёт четвёртого ребёнка. Об этом она рассказала в инстаграме*. Она поделилась рождественской открыткой, на которой позирует с мужем Мэтью Комо, их пятилетней дочерью Мэй, двухлетней Бэнкс и 11-летним сыном Лукой от бывшего мужа Майка Комри.
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