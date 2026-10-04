Уставшие "медведи": Двойное дно авиакатастрофы в Амурской области

Турбовинтовые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 были одним из выдающихся достижений советского авиапрома и остаются для России одной из главных "рабочих лошадок", обеспечивающих нанесение сокрушительных ударов по глубоким тылам врага.
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