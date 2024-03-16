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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент WBC хочет, чтобы бой Усика и Фьюри обслуживали шестеро судей

Сулейман раскритиковал судейство в бою Рея Варгаса и Ника Болла, в котором Варгас сохранил титул раздельной ничьей, несмотря на нокдауны от Болла в восьмом и 11-м раундах.

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