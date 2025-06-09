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Эстонцы против евреев

Эстонцы против евреев

Полиция Эстонии пыталась задержать футболиста сборной Израиля за положительные слова о России. Отборочный матч ЧМ-2026 по футболу между сборными Эстонии и Израиля состоялся в Таллине 6 июня.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Пыт-а-а-ала-а-ась... Но, пока она пыт-а-а-ала-а-ась, футболист оказался проворнее эсто-о-онско-о-ой полиции.
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11 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Эсттооннццыыы просто ппииддоорраасы и ххуууесссоосссыыы!
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4 час.
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