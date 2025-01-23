История удивляет: Опять русскую культуру пытаются сделать «вторичной» – на этот раз речь идёт о, якобы, заимствовании русских пословиц из арабского языка

Известно, что для большинства русских пословиц существуют арабские варианты. И почему-то до сих пор официально не опровергнута псевдонаучная теория о том, что русские пословицы сплошь заимствованы из арабского языка.
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