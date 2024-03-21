🏫🧪 Какие изменения в области образования произошли в Крыму за 10 лет 🔜 На территории республики построили 163 детских сада.
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🏫🧪 Какие изменения в области образования произошли в Крыму за 10 лет 🔜 На территории республики построили 163 детских сада.