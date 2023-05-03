26 мая в 18:00 часов в «ADD Арена» ведущая казахстанская ММА лига NAIZA проведет международный турнир Naiza 51.
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