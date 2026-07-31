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«Парма» подписала вингера «Боруссии» и Испании U19 Диалло

« Парма » объявила о подписании  Усмана Диалло Тьяо . 19-летний вингер молодежной сборной Испании присоединился к итальянскому клубу на постоянной основе.

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