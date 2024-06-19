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Юрист рассказал, чем может заняться экс-губернатор Белых после освобождения

Юрист рассказал, чем может заняться экс-губернатор Белых после освобождения

После выхода на свободу заключенные, прежде всего, занимаются своим здоровьем. Вряд ли станет исключением и экс-губернатор Кировской области Никиты Белых, 8-летний срок заключения которого подходит к концу.

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